Beitrag zum Klimaschutz

Eine Woche in die Schule gehen, bei Wind und Wetter auf das Elterntaxi verzichten und so einen wertvollen Beitrag für die Umwelt leisten. Diesem Aufruf der Kreisgruppe Lichtenfels des Bundes Naturschutz in Bayern und der Rektorin Astrid Balzar waren die 165 Schüler der Adam-Riese-Grundschule gefolgt. Lehrerin Sandra Hornfischer (links) koordinierte die Aktion unter dem Motto: "In die Schule GEH ich gerne." BN-Vertreterin Fritzi Fischer (Mitte) freute sich über den Beitrag der Schüler zum Klimaschutz Foto: Anton Reinhardt