Beisswütiger Streithahn ergreift die Flucht

Auf dem Bahnhofplatz in Hirschaid kam es am Sonntag kurz nach 23 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Verlauf des Streits biss ein noch unbekannter Mann (etwa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, korpulent, Drei-Tages-Bart) seinem 29-jährigen Kontrahenten in die linke Hand und flüchtete anschließend. Wer hat den Streit beobachtet und kann der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, Hinweise zu dem Vorfall geben? pol