"Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen". Dieser Leitspruch kennzeichnete das Wirken von Altbürgermeister Jürgen Schmitt, der anlässlich seines 70. Geburtstages per Gemeinderatsbeschluss zum Ehrenbürger ernannt wurde. Sein Nachfolger Jochen Hack würdigte Schmitts "beispielhaftes Engagement für Pettstadt" im Rahmen der Adventsfeier von Gemeinderat und Verwaltung und überreichte ihm die gerahmte Ernennungsurkunde. Und alle im Sportheim Versammelten stimmten in das Hoch auf den Geehrten ein, denn alle Pettstadter haben Schmitt als Ehrenmann kennengelernt.

Fünfeinhalb Jahre nach dem Ausscheiden aus der kommunalen Selbstverwaltung war die Zeit reif, Jürgen Schmitt die höchste Ehre seiner Wahlheimat zu gewähren. Kaum dass er in Pettstadt ansässig geworden war, ergriff der Volksschullehrer die Initiative: Als Abteilungsleiter Tennis und bald auch als Erster Vorsitzender führte Schmitt den Sportverein aus einer schwierigen Situation und legte ein grundsolides Fundament für den Fortbestand, rief Hack in Erinnerung. Daneben engagierte sich Schmitt als Vorsitzender der Pettstadter Ortsvereine (POV), die alljährlich das weithin beliebte Straßenfest ausrichten.

1996 wurde Schmitt auf der Liste der Freien Wähler-Gemeinschaft in den Gemeinderat gewählt. Und da, so Hack, habe sich bald gezeigt, dass er "das Zeuch zäm Bürchermaster hot". Fast schon zwangsläufig sei er dann 2002 zum Ersten Bürgermeister gewählt und mit großer Mehrheit 2008 im Amt bestätigt worden.

Am Anfang stand der Wiederaufbau der Selbstverwaltung nach überraschend zurückgewonnener Selbstständigkeit der Gemeinde. Und dann folgten Projekte ohne Ende: Dorferneuerung, Bau der Kinderkrippe, Sanierung des Kindergartens, Abwasserbehandlung in den Ortsteilen, Umgestaltung des Friedhofs, Erweiterung des Industriegebietes und die Sanierung des Rathauses zählte Hack auf. Und dabei sei für Schmitt stets der Mensch und Mitbürger wichtig gewesen, was auch durch sein Mitwirken an den Gründungen des Obst- und Gartenbauvereins sowie der Kultschmiede zum Andruck komme.

Schmitts Wirken in und für Pettstadt lasse sich "überaus deutlich belegen", resümierte Bürgermeister Hack. Mit großem Einsatz, Zielstrebigkeit und Kompetenz habe Schmitt nachhaltig für seine Wohngemeinde gewirkt. Stets sei er Ansprechpartner für die Bürger gewesen und den Beschäftigten der Gemeinde ein gerngesehener Vorgesetzter mit loyalen Umgangsformen. Schmitt habe dem Ehrenamt und dem bürgerlichen Engagement in Pettstadt ein Gesicht gegeben, stellte Hack fest. Den Dank der Gemeinde an den neu ernannten Ehrenbürger für all seine Leistungen verband der Bürgermeister mit dem Dank an die Gattin: Heidi Schmitt habe ihrem Mann in vielem den Rücken freigehalten, um sich für das Gemeinwohl einsetzen zu können.

In seiner Erwiderung erklärte der neue Ehrenbürger, dass er sich nach der freundlichen Aufnahme seiner Familie in Pettstadt verpflichtet gefühlt habe, etwas zurückzugeben. Pettstadt wäre nicht wie es ist, gäbe es nicht so zahlreiche engagierte Dorfbewohner, betonte er. Und eben all jenen Aktiven in der Gemeinde widmete Jürgen Schmitt dann auch seine Auszeichnung. Erste Gratulanten waren Zweiter Bürgermeister Friedrich Linz sowie die weiteren Ehrenbürger, Pfarrer i. R. Hermann Komnick und Altbürgermeister Josef Hack. wb