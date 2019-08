Die aktiven Sänger sowie die passiven Mitglieder des MGV Hammelburg treffen sich am Freitag, 30. August, zum gemütlichen Beisammensein in Diebach am Forellenhof. Das Abendessen ist um 17 Uhr geplant. Wer nicht laufen kann oder mit dem Fahrrad fahren möchte, meldet sich zwecks Fahrgemeinschaften. Für eine Rücksprache zum Ablauf und Fahrgemeinschaften können sich die Teilnehmer mit Margret Bauer in Verbindung setzen, Tel.: 09732/1224. sek