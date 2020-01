Beisammensein beim Frauentreff

Regelmäßig am ersten und am dritten Freitag im Monat treffen sich aktive Frauen zum gemütlichen Beisammensein, Plausch und Kaffee von 12 bis 14 Uhr im MehrGenerationenHaus in Bad Kissingen. Der nächste Termin ist am Freitag, 7. Februar. Info unter Tel.: 0971/ 699 33 81 zu den Bürozeiten Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr. sek