Beisammensein beim Frauenbund

Der Frauenbund Hammelburg lädt alle Mitglieder am Mittwoch, 20. November, zur letzten Elisabethfeier des Zweigvereins ein. Beginn ist mit einer Wortgottesfeier um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche. Anschließend gemütliches Beisammensein in der alten Volksschule. Bei dieser Gelegenheit wird das Vereinsvermögen als Spende für Projekte übergeben. sek