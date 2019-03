Beirat tagt öffentlich

Drei Bauvorhaben werden am Donnerstag, 21. März, ab 14 Uhr im Stadtgestaltungsbeirat (SGB) in öffentlicher Sitzung beraten. Ort der Veranstaltung ist das Stadtarchiv, Untere Sandstraße 30a (Erdgeschoss, Raum 103). Auf der Tagesordnung stehen der Neubau von Bürogebäuden an der Kronacher Straße (östlich der Park+Ride-Anlage) und an der Dr.-Robert-Pfleger-Straße (auf dem Bayernwerk-Gelände), teilt das Rathaus mit. Weiterhin geht es erneut um ein Wohnbauprojekt und den damit verbundenen Baulückenschluss an der Kettenbrückstraße. Der SGB ist ein Gremium, das sich aus sechs unabhängigen Fachleuten zusammensetzt und der Stadt in wichtigen städtebaulichen und architektonischen Fragestellungen zur Seite steht. Die Beurteilung des Beirats hat empfehlenden Charakter und dient der Fachverwaltung und dem Stadtrat als Entscheidungshilfe. red