Ein Zeuge hat beobachtet, wie am Sonntag gegen 19.40 Uhr in der Bismarckstraße ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beim Zurücksetzen von einem jungen Autofahrer angestoßen wurde und verständigte die Polizei. Als die eintraf, waren aber schon beide Fahrzeugführer vor Ort. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Wie hoch er tatsächlich ist, muss eine Fachwerkstatt klären, so die Polizei. Zur Schadensregulierung wurden die Personalien ausgetauscht. pol