Münnerstadt vor 15 Stunden

Beim Wenden Schild gestreift

Ein 70-Jähriger wendete am Mittwoch, um 18.45 Uhr mit einem Miet-Transporter in der Reichenbacher Straße. Dabei streifte er das Vorfahrtsschild an der Verkehrsinsel. Schaden: 600 Euro. pol