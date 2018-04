Beim Wenden Hausecke übersehen

Als ein 19-Jähriger am Freitagabend mit seinem Pkw in der Kirchgasse wenden wollte, stieß er gegen eine Hauswand und verursachte einen Schaden von etwa 200 Euro. Am Auto wurde die komplette rechte Fahrzeugseite verkratzt. Der 19-Jährige hat einen hohen Eigenschaden von rund 1500 Euro zu tragen. pol