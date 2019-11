Beim Weinfest wurde es heuer politisch

Das Weinfest des CSU-Ortsverbands Heßdorf in der "Kellerweg-Tenne" in Hannberg bei der Familie Windisch ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde Heßdorf. So gab es auch beim achten Weinfest wieder ein volles Haus. Zu dem fränkischen Wein, dem verführerischen Essen und der Musik des Gemeinderates Stefan Martin mit seinem roten Akkordeon genossen die Besucher das Ambiente in der Tenne. CSU-Gemeinderat Markus Windisch betonte, dass der Weinabend in Hannberg nicht nur ein Fest für CSU-Mitglieder sei, sondern jeder Besucher willkommen sei.

In diesem Jahr ging es, schon wegen der Kommunalwahlen am 15. März des kommenden Jahres, auch um Gemeindepolitik. "Heßdorf braucht eine Veränderung, das habe ich nach vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern erfahren", erklärte der Bürgermeisterkandidat Axel Gotthardt. Deshalb sei ihm sei der Dialog mit den Bürgern sehr wichtig, was nach seiner Meinung derzeit nicht so richtig gegeben sei. In seinem Wahlprogramm werde jedenfalls stehen: "Die Gemeinde darf sich bei der Digitalisierung nicht abhängen lassen."

Außerdem kritisierte er die aktuelle Kostenentwicklung der laufenden Projekte und vermisst dazu ein Controlling, das laufe derzeit etwas aus dem Ruder. "Mehr will ich noch nicht verraten, sonst werden das die anderen Fraktionen auch aufnehmen und dann auf ihre Fahnen schreiben", sagte Gotthardt und verwies auf die Wahlversammlungen, bei denen er die Katze aus dem Sack lasse. Richard Sänger