Der Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein lädt am heutigen Mittwoch, 16. Oktober, zu einer geführten Gesundheitswanderung auf dem Terrainkurweg 3 unter fachkundiger Leitung mit Möglichkeit zur Einkehr ein. Folgender Streckenverlauf ist vorgesehen: Bad Staffelstein - Staffelberg - Karlssteig - Bad Staffelstein. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz gegenüber dem Friedhof in der Viktor-von-Scheffel-Straße. red