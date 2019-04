Beim Verlassen der Tankstelle kracht es

Zu einem Unfall kam es am Montag auf der B 173. Ein Pkw-Fahrer aus dem Raum Coburg wollte von der Shelltankstelle nach rechts in die B 173 einbiegen und übersah dabei den von links kommenden Lkw. Dieser konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen die linke Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro.