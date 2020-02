Beim Umzug fehlt es an nichts

Ob bei schönem oder schlechtem Wetter, in Seßlach wird am Faschingsdienstag einfach immer gefeiert. In diesem Jahr findet der beliebte Faschingsumzug bereits zum 52. mal statt, heißt es in einer Mitteilung des Organisationsteams.

Traditionell begrüßt Präsident Jens-Peter Scholz am Faschingsdienstag, 25. Februar, um 13.30 Uhr wieder alle Gäste und Ehrengäste vor dem Rathaus. Neben Bürgermeister Maximilan Neeb, welcher selbst als aktives Mitglied im Männerballett das Tanzbein schwingt, zählt dazu natürlich auch der aus Seßlach stammende Landtagsabgeordnete Martin Mittag. Gegen 14 Uhr startet der Faschingszug vom Geyersberger Tor in Richtung Hattersdorf. Angeführt wird dieser vom Zeremonienmeister Bernd Rathgeber. Im Anschluss folgen die vereinseigenen Gruppen Krümel-, Kinder,- Jugend- und Prinzengarde, die Showtanzgruppe "Schickendales" sowie das Kinderprinzenpaar Pauline I. und Jonas II. sowie das Prinzenpaar Laura I. und Alexander I. Natürlich dürfen auch die Bürgerwehr und der Elferrat nicht fehlen. Neben einigen befreundeten Faschingsvereinen können viele Gruppen und Vereine aus der Region bestaunt werden. Für beste musikalische Begleitung sorgt neben der Seßlacher Kapelle und der gemischten Blaskapelle aus Oberelldorf und Neundorf auch die Sambagruppe "Aipale". Die Zuschauer werden in Seßlach mit hochwertigem Wurfmaterial belohnt. Anstatt billiger Bonbons werden leckere Süßigkeiten und kleine Spielsachen verteilt. All dies stellt der Faschingsverein Seßlach den Zugteilnehmern kostenlos zur Verfügung. Im Anschluss findet vor dem Rathaus eine große Faschingsparty statt. Hierzu sind alle Zugteilnehmer und Zuschauer eingeladen. Metzger Markus Brehm, ein Vereinsmitglied, und ein Stand mit Fischbrötchen ebenso wie ein Getränkewagen des Faschingsvereins sorgen für die Verpflegung. Die Altstadt Seßlach wird am Faschingsdienstag von 12 bis 18 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. red