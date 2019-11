Beim Überholen überholt worden

Eine 43-Jährige befuhr am Dienstag gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW Touran die B 173 von Lichtenfels in Richtung Kronach. Bei Redwitz überholte sie ein vor ihr fahrendes Wohnmobil. Genau in diesem Moment wurde sie selbst auf der zweispurigen Fahrbahn von einem schwarzen VW Polo überholt. Zu einem Unfall kam es indes nicht. Am Steuer des Polo saß ein etwa 20-jähriger Mann, der eine Kappe trug. Etwaige Zeugen oder weitere Geschädigte der Verkehrsgefährdung werden gebeten, sich bei den Polizeiinspektionen Kronach oder Lichtenfels zu melden.