Beim Überholen nicht aufgepasst

Als am Dienstagvormittag der 44-jährige Fahrer eines Audi kurz nach der Autobahnanschlussstelle Forchheim-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg zum Überholen nach links ausgeschert ist, hat er einen auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Volvo einer 52-Jährigen übersehen. Dessen Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte linksseitig gegen das Fahrzeugheck des Audi. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Wagen wird von der Verkehrspolizei Bamberg auf mindestens 15000 Euro geschätzt.