Beim Überholen krachte es

Eine VW-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der B 286 von Arnshausen in Richtung Oerlenbach. Hinter ihr fuhr eine Seat-Fahrerin, die zum Überholen des VW sowie eines anderen vorausfahrenden Fahrzeugs ansetzte. Als die Seat-Fahrerin auf Höhe des VW war, setzte die VW-Fahrerin ebenfalls zum Überholen des vorausfahrenden Fahrzeugs an. Dabei übersah sie den Seat und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. pol