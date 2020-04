Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße KU 9, als ein Sprinter-Fahrer einen Audi beim Überholvorgang übersah.

Unfallstelle: nach Grafendobrach

Was genau war passiert? Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Kronach mit seinem DB Sprinter die KU 9 von Grafendobrach in Richtung Zettlitz.

Kurz nach Grafendobrach wollte der Kronacher ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen und übersah dabei den Wagen des von hinten kommenden Kulmbachers, der sich bereits im Überholvorgang befand.

Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer blieben bei dem Verkehrsunfall zum Glück unverletzt.

Schaden: ingesamt 12 000 Euro

Der Schaden am Audi des Kulmbachers muss mit 10 000 Euro beziffert werden. Am Sprinter des Kronachers ist wohl ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden. Der Mann muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen. PI