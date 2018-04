Beim Überholen hat es gekracht

Einen auf der Staatsstraße 2188 in Höhe Strullendorf fahrenden Traktor wollte am Sonntag gegen 17 Uhr eine 24-jährige VW-Fahrerin überholen. Als die Autofahrerin zum Überholen ansetzte, scherte ein noch vor ihr befindlicher 50-jähriger Motorradfahrer ebenfalls zum Überholen aus. Beim Zusammenstoß zwischen Pkw und Zweirad zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.