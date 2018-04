Sie sitzen da, schauen einen freundlich an und erfreuen sich eines lebenswerten Lebens in körperlicher und geistiger Vitalität. Und eines Jubiläums, das man sich auf der Zunge zergehen lassen muss: Sie sind 70 Jahre verheiratet.

Babette und Berthold Waldmann aus dem Neudrossenfelder Ortsteil Neuenreuth strahlen Zuversicht aus, ein Ehepaar, das sich bis zur Gnadenhochzeit durch alle Höhen und Tiefen gegenseitig getragen hat. Und sie geben einen Rat weiter: "Bei so einem langen Eheleben gibt es so

manchen Streit, da ist die schnelle Versöhnung wichtig und die funktionierte bei uns."

Das Kennenlernen war ein Glücksfall, daraus wurde eine Liebesheirat. Die heute 88-jährige Babette sah ihren Berthold, mittlerweile 92 Jahre alt, als er bei einem Tanzkurs in der "Linde" in Langenstadt an der Wand lehnte: "Groß, stattlich, im grauen Anzug und mit schwarzem lockigem Haar, da hat's gefunkt." Berthold nickt: "Ich hob sa gleich am erstn Omd haamgebrochd."

Die Hochzeit 1948 haben sie heute noch vor Augen, es sei ein herrlicher und warmer Frühlingstag gewesen, man feierte in der elterlichen Gastwirtschaft Waldmann in Neudrossenfeld.

Beide sind noch fit, sie erledigt die Hausarbeit und strickt Socken für die neun Enkel und drei Urenkel, und er hat im letzten Jahr noch acht Ster Holz gesägt und klein gemacht.

Das Jubelpaar strahlt Optimismus aus. Angesprochen, ob die Kronjuwelhochzeit in fünf Jahren vorstellbar sei, kommt es wie aus der Pistole geschossen: "Des glabst."

Zu den Gratulanten zählten Pfarrer Elmar Croner, Bürgermeister Harald Hübner, stellvertretender Landrat Dieter Schaar und Vertreter des Gesangvereins Neuenreuth. Horst Wunner