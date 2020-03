Beim SV läuft es rund

Viele erfreuliche Zahlen und Fakten konnte der Vorsitzende Alexander Bergmann bei der Generalversammlung des SV Hofheim im Sportheim präsentieren. In der abgelaufenen Amtsperiode konnten alle Verbindlichkeiten getilgt, Guthaben aufgebaut und das 100. Jubiläum 2019 gebührend gefeiert werden. Mit 312 Mitgliedern ist die Zahl stabil geblieben.

Auch sportlich läuft es aktuell sehr gut. Die erste Mannschaft rangiert auf Platz vier in der Kreisliga. 2019 wurde sie Stadtmeister. Und das Team des Trainerduos Daniel Beyer und Tim Wagner steht im Kreispokalfinale, das am 1. Mai um 17 Uhr in Schleerieth stattfindet.

Die Veranstaltungen des HSV wurden im Jahr 2019 ausnahmslos stark angenommen. "2019 war ein ganz besonderes Jahr für unseren Verein und wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben", fasste Vorsitzender Alexander Bergmann zusammen.

Als unerfreulich bezeichnete er Sachbeschädigungen am Vereinsheim und den Außenanlagen von Unbekannten. "Jedes Jahr wird etwas anderes beschädigt. Zuletzt wurde die Tür zum Hartplatz mit Hakenkreuzen beschmiert und die Brücke über den Bach kaputt getreten", so Bergmann. Als erste Maßnahme wurde das Sportgelände komplett abgeschlossen.

Vor der Wahl dankte Vorsitzender Alexander Bergmann dem ausscheidenden Zweiten Vorsitzenden Erwin Walter für seine geleistete Arbeit in verschiedenen Ämtern. Ebenso würdigte er Philipp Schubart (Schriftführer), Miriam Wohlmacher und Matthias Stühler (beide Vergnügungsausschuss).

Die Neuwahl ergab folgendes einstimmiges Ergebnis. Vorsitzender bleibt Alexander Bergmann, neuer Zweiter Vorsitzender ist Jürgen Lang, Kassier Thorsten Bockelt, Schriftführer Manuel Ankermüller (neu) und Zweite Schriftführerin Christine Thomsen, Jugendleiter Joachim Derra und Ehrenamtsbeauftragter Klaus Zitzmann. di