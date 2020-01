Beim Spurwechsel Fahrzeug übersehen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, gegen 18.30 Uhr, auf dem Ostring. Hierbei waren beide Beteiligten in Fahrtrichtung Garitz auf unterschiedlichen Fahrstreifen unterwegs. Als eine Autofahrerin von der rechten auf die linke Spur wechseln wollte, übersah diese einen schwarzen Pkw, der bereits leicht nach hinten versetzt, neben ihr fuhr. Beide Beteiligten blieben unverletzt, es entstand lediglich ein Sachschaden von circa 2000 Euro, so die Polizei.