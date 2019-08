Beim Spurwechsel Auto übersehen

Ohne Verletzte endete glücklicherweise ein Unfall, der sich am Mittwochmorgen auf der B 2 ereignete. Ein 55-jähriger Gräfenberger und ein 63-Jähriger, ebenfalls aus Gräfenberg, waren auf der Bundesstraße in Richtung Nürnberg unterwegs. Nach dem Kreisverkehr in Eschenau wollte der Jüngere auf die linke Fahrspur wechseln, um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Hierbei übersah er das bereits auf der linken Fahrspur fahrende Auto des 63-Jährigen und touchierte dieses. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.