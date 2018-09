Beim Spielen jetzt die Qual der Wahl

Bei einer kleinen Feier wurde am Dienstag der Spielplatz in Stetten nach einer durchgreifenden und sehr gelungenen Umgestaltung durch die Stadt unter großer Beteiligung der Bevölkerung, besonders natürlich der Kinder, durch den katholischen Pfarrer Hans-Werner Alt und die evangelische Pfarrerin Anne Salzbrenner unter den Segen Gottes gestellt.

Aufgrund einer Bitte von mehreren Stettener Frauen war es bereits am 10. November 2016 zu einem ersten Ortstermin mit dem Bürgermeister Andreas Hügerich und seinen zuständigen Mitarbeitern gekommen, um den damaligen Zustand des Platzes zu begutachten und mit der Bevölkerung und vor allem mit den Hauptpersonen, den Kindern, über Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren. Diese wurden auf vielfältige Weise in die Tat umgesetzt, so dass sich nun der am Rande der Ortschaft, aber nicht abseits gelegene Platz sowohl hinsichtlich seiner Lage, seiner Spielgeräte und seiner sonstigen Ausstattung als Schmuckstück erweist.

Jeder dankt jedem

Der Dank des Bürgermeisters galt deshalb besonders den engagierten Stettener Bürgern für das Einbringen ihrer Ideen und ihr Zutun, den Mitarbeitern des Bauamtes mit Dipl.-Ing. Ulrich Sünkel, Holger Heid und Hans Scheumann für die Umsetzung der Maßnahme sowie dem Kindergarten-Referenten Christian Bauer für seinen Einsatz im Bereich von Kindergärten und Spielplätzen. Der Stettener Stadtrat Edi Meixner bedankte sich beim Bürgermeister und bei der Stadt für die unkomplizierte Umsetzung der Maßnahme unter Einbeziehung der Wünsche der Kinder und ihrer Eltern.

Für die Sicherheit eines Spielplatzes habe zwar die Stadt und der Bürgermeister zu sorgen, trotzdem brauche es auch den Segen Gottes und die spielenden Kinder benötigten vor allem einen Schutzengel, damit nichts passiert, bekräftigte Pfarrer Hans-Werner Alt.

Wenn sie auf Kinder treffe, dann erinnere sie sich immer an die Worte Jesu, wie sie aus der Bibel bekannt sind: "Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes", betonte Anne Salzbrenner. Wenn man sehe, wie die Kinder unproblematisch und ohne Vorbehalte miteinander umgehen, dann könne man von ihnen lernen. Schließlich segnete Pfarrer Alt den gesamten Spielplatz durch Besprengen mit Weihwasser.

Anschließend nahmen die vielen Kinder, die auch aus der Umgebung nach Stetten gekommen waren, den Spielplatz in Beschlag. Die Hauptattraktion ist natürlich eine multifunktionale Spielkombination eines schwedischen Herstellers mit einem Klettersteg und Kletternetz, vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten wie unterschiedliche Kletterstangen oder einer Freeclimbing-Wand und einer integrierten Rutsche.

Zweisitzige Edelstahlwippe

Turnfreudige Jungen und Mädchen können an einem Zweifachreck herumhangeln. Ebenso wie das renovierte Drehkarussell wurde auch die große Schaukel übernommen. Neu sind eine zweisitzige Edelstahlwippe, eine Kleinkinderschaukel und zwei Federwippgeräte. Zu den vielen vorhandenen Bänken wurde auch eine Kleinkindersitzgruppe installiert und das beliebte Spielhaus mit einem neuen Anstrich versehen. Die gesamten Anschaffungskosten der Spielgeräte betrugen 23 000 Euro. Für einen kleinen Imbiss sorgten sowohl die Stettener als auch die Stadt mit Brezen.