Beim Schachklub "passt alles"

"Es passt schon alles bei uns", meinte Hans Blinzler, Vorsitzender des Kronacher Schachklubs 1882 (KSK) zu Beginn der dreistündigen Generalversammlung, bei der er nach 38 Jahren in seinem Amt erneut an die Spitze des fast 140 Jahre alten Vereins gewählt wurde.

So mancher andere Verein blicke wahrscheinlich etwas neidisch auf die Kronacher "Schacher", die spielstärkemäßig (Regionalliga Nordwest-Bayern), im Hinblick auf die Qualität der mehrfach differenzierten Jugendausbildung (mit fünf geprüften C-Trainern) sowie bei den Mitgliederzahlen (100, einschließlich der passiven, bei 25 aktiven Jugendlichen) mit an der Spitze Oberfrankens lägen. Eine besondere Auszeichnung als "Jugend-Verein des Jahres" sei durch den oberfränkischen Bezirksverband (BVO) erfolgt.

Bei den "nicht-schachlichen" Veranstaltungen ging Blinzler besonders auf das KSK-Sommerfest ein, das diesmal mit einer Floßfahrt in Neuses verbunden war und vor allem bei der Vereinsjugend bestens ankam. Auch die in Form einer illustrierten Jahreschronik gehaltene 36-seitige Vereinszeitung kam bei den Mitgliedern gut an.

Die Lokalfrage bereitet Sorgen

Sorgenfalten könnte den Verantwortlichen des Klubs in der Zukunft lediglich die Lokalfrage bereiten, meinte der Vorsitzende.

Spielleiter Hans Neuberg stellte die Leistungen der 1. Mannschaft in den Vordergrund, die "kurz vor Schluss" noch Meisterschaftschancen habe. Die Zweite hatte in der Bezirksliga West-Oberfranken viel Pech und kann dem Abstieg in die Kreisoberliga nicht mehr entgehen, während die Dritte Mannschaft vor allem jungen Spielern Spielerfahrung gibt und einen guten dritten Platz holte. An Einzelturnieren mit jeweils guter Beteiligung wurden im Berichtsjahr die Vereinsmeisterschaft im Turnierschach (Sieger Walter Lechleitner), die Pokalmeisterschaft (Edgar Stauch), die Blitzmeisterschaft mit "Best of 4" (Lechleitner) und das Schnellschachturnier mit 15-Minuten-Partien (Hansi Schmierer) veranstaltet.

Erfolgreiche Jugend

Die Qualität des Jugendtrainings für Fortgeschrittene soll durch Anschaffung von aktuellem, hochwertigem Lehrmaterial noch weiter verbessert werden. Jugendleiter Tobias Pfadenhauer konnte von zahlreichen Aktivitäten bei Mannschaften wie Einzelspielern berichten. U-14- und U-20-Mannschaften wurden jeweils Vizemeister in Oberfranken; die U 12 spielte sogar auf Landesebene. Bei den oberfränkischen Einzelmeisterschaften in Schney holte KSK-Jugendmeister Nico Herpich den 2. Platz im U-18-Turnier; Johannes Renner (U 14) und David Schülner (U 12) wurden jeweils Dritter.

Den Vorstand des Kronacher Schachklubs für die Wahlperiode 2019 bis 2021 bilden Vorsitzender Hans Blinzler, Zweiter Vorsitzender und Spielleiter Hans-Gerhard Neuberg, dritter Vorsitzender Edgar Stauch, Kassierer Hans-Joachim Schmierer, Schriftführer Walter Lechleitner, Jugendleiter Tobias Pfadenhauer sowie die Beisitzer Uwe Barthold, Alexander Becker und Alexander Mainz. Jugendsprecher ist Nico Herpich (beratendes VS-Mitglied). Die Kasse prüfen künftig Uwe Barthold und Alexander Mainz. red