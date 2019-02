Beim Rückwärtsfahren Seat übersehen

Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro entstand am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Gutenbergstaße, als ein 26-jähriger Sprinter-Fahrer mit seinem Fahrzeug im fließenden Verkehr anhielt und anschließend plötzlich zurücksetzte. Übersehen hatte er nur dabei, dass hinter ihm eine 19-Jährige mit ihrem Seat Ibiza fuhr und hinter dem Sprinter stehen geblieben war. Als der Mann mit dem Lieferwagen rückwärts fuhr, versuchte die Frau auch durch Rückwärtsfahren einen Unfall zu verhindern, was ihr jedoch nicht gelang.