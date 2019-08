Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Einen Sachschaden von mindestens 3000 Euro hat ein 39-Jähriger beim Rückwärtsfahren in der Straße Am Weinberg verursacht. Beim Rangieren aus einem Parkplatz stieß er mit der rechten hinteren Stoßstange gegen ein auf der anderen Straßenseite geparktes Auto. Da die andere Fahrzeugführerin nicht vor Ort war, verständigte der Kronacher kurzerhand die Polizei. Die Coburger Polizisten nahmen einen Verkehrsunfall auf, verwarnten den Fahrer und unterrichteten die Fahrzeugbesitzerin von der Beschädigung an ihrem Fahrzeug. pol