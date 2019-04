Höchstadt a. d. Aisch vor 14 Stunden

Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Im Weingartsgraben in Höchstadt ist am Freitag gegen 23.55 Uhr ein Autofahrer beim rückwärtigen Rangieren gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe...