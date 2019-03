Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Beim Rückwärtsfahren stieß am Mittwochnachmittag in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße ein 61-jähriger Lkw-Fahrer gegen einen Skoda. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2500 Euro.