Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Beim Rückwärtsfahren aus einer Einfahrt in der Schammelsdorfer Straße übersah am Sonntagmittag eine 34-jährige Mercedes-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten 77-jährigen Nissan-Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.