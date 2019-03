Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro entstand am Donnerstagabend kurz vor 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Peuntstraße/Nürnberger Straße. Hier wollte eine Renault-Fahrerin rückwärts aus einer Hofeinfahrt fahren und übersah eine Mercedes-Fahrerin, die dort an der roten Ampel stand.