Beim Rückwärtsfahren krachte es

Am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, kam es am Wendehammer in der Spitzwiese zu einem Verkehrsunfall. Beim Ausparken mit einem Handwerkerbus übersah ein 21-Jähriger beim Rückwärtsfahren den hinter ihm geparkten Pkw. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro, heißt es im Polizeibericht weiter. pol