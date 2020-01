Beim Rückwärtsfahren kracht es

Ein gutes Ansinnen hatte am Mittwoch ein schlechtes Ende für einen 71-jährigen Autofahrer an der Kreuzung von der Straße Marktplatz und Riemenschneiderstraße. Er wollte gegen 12.10 Uhr mit seinem Fahrzeug nach links in die Riemenschneiderstraße abbiegen. Dabei war er etwas zu weit in den Kreuzungsbereich eingefahren, und sein Auto ragte deshalb schon etwas in die Riemenschneiderstraße, berichtet die Polizei Bad Kissingen. Um einen von links kommenden Lkw die Durchfahrt zu ermöglichen, fuhr der 71-Jährige ein Stück rückwärts. Hierbei übersah er, dass hinter ihm das Auto eines 33-Jährigen stand. Die Anhängerkupplung des "Vordermanns" wurde dabei gegen den Frontstoßfänger des hinter ihm stehenden Autos gedrückt. Am Fahrzeug des 71-Jährigen war äußerlich kein Schaden ersichtlich, die Schadenshöhe bei dem Pkw des 33-Jährigen beläuft sich auf circa 500 Euro. pol