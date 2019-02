Beim Rückwärtsfahren gegen Pkw gefahren

In der Ortsstraße Weinberg fuhr am Montagvormittag ein rückwärtsfahrender 36-jähriger Lkw-Fahrer gegen einen hinter ihm befindlichen 36-jährigen Audi-Fahrer. Beim Anstoß entstand am Audi Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Vorfahrtsberechtigten übersehen Beim Einfahren auf die B 22 übersah am Montagnachmittag ein 31-jähriger VW-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte 59-jährige Ford-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.