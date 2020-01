Beim Rohbau fast eine Punktlandung

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am morgigen Mittwoch (18 Uhr) erfolgt eine weitere Vergabe zum Neubau des Rathauses. Mit den Rohbauarbeiten wird nun ein ein wahrlich dicker Brocken angepackt. Rund fünf Millionen Euro betrug die Kostenberechnung, das Ergebnis liegt laut Bürgermeister German Hacker (SPD) nun knapp drüber, jedoch "weniger als fünf Prozent". Für Hacker "ist das eine gute Botschaft".

Der konkrete Beschlussvorschlag wird dem Ausschuss in der Sitzung nachgereicht. Die Arbeiten waren in einem europaweiten Verfahren ausgeschrieben worden. Zur Submission lagen zwei Angebote vor. Nach dem Planungsausschuss muss dann auch der Stadtrat noch zustimmen. Die nächste Sitzung ist am Donnerstag, 30. Januar. bp