Beim Rhönklub wird neu gewählt

Beim Rhönklub-Zweigverein Hammelburg findet am Freitag, 15. Februar, die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt. Beginn ist um 18 Uhr im Gasthaus "Stern" in Obererthal. Der Bus fährt um 17 Uhr am Bleichrasen in Hammelburg los. sek