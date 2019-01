Beim Rauchen eskaliert der Streit

Eskaliert ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit zwischen einem weiblichen und einem männlichen Gast im Außenbereich einer Diskothek in Haßfurt. Dort waren die beiden Raucher wegen eines ausgeschalteten Strahlers in Streit geraten. Nachdem sie sich zunächst gegenseitig beschimpft hatten, nahm der Mann einen Plastikaschenbecher und warf ihn auf die Frau. Allerdings traf er nur den Rumpf, so dass sie unverletzt blieb. Gegen ihren Kontrahenten erstattete die Frau eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung. red