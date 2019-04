Beim Rangieren Schild abgeknickt

Ein Verkehrszeichenträger zwischen der Gymnasiumstraße und der Seminarstraße wurde am Montag, 8. April, beschädigt. Die Polizei vermutet in ihrem Bericht, dass es sich bei dem Verursacher um einen Lkw oder Transporter handelt, der im Einmündungsbereich beim Wenden bzw. Rangieren das Schild auf einer Anstoßhöhe von 120 cm touchiert hatte, so dass es im Sockel abknickte: Schaden circa 2000 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol