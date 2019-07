Ein 18-jähriger BMW-Fahrer prallte beim Rangieren in der "Kirchgasse" am Dienstagabend gegen einen geparkten Pkw. Der Unfall ereignete sich in der "Kirchgasse". Der Fahrzeugbesitzer des beschädigten Pkw kam schließlich hinzu, so dass die Personalien ausgetauscht werden konnten. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 2500 Euro geschätzt. pol