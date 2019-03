Beim Rangieren krachte es

Am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, blieb eine Peugeot-Fahrerin beim Rangieren in eine Parklücke an einem daneben ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi hängen. Die Unfallverursacherin meldete den Unfall bei der Polizei. Am beschädigten Fahrzeug konnte eine entsprechende Nachricht angebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. pol