Beim Rangieren gegen die Mauer gefahren

Mehr als 4000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Thiersteinstraße. Der 51-jährige Fahrer eines VW-Golf samt Pkw-Anhänger rangierte aus einem Grundstück heraus und beschädigte dabei die Mauer zu einem angrenzenden Grundstück. Am VW Golf entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden, er musste vom Abschleppdienst geborgen werden.