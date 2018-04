Beim "Petz" wird wieder gesungen

In der Gaststätte "Zum Petz" in der Langgasse findet am kommenden Sonntag, 15. April, das letzte Wirtshaussingen vor der Sommerpause statt. Jürgen Treppner alias "Bier-Schorsch" an der Gitarre und Klaus Albrecht am Akkordeon laden ein zu fetzigen Wirtshausliedern, lustigen fränkischen Stücken und alten Schlagern. Nach dem Motto "Wünsch dir was" darf sich jeder Tisch abwechselnd ein Lied wünschen. Liederhefte werden ausgegeben. In der Pause ist genügend Zeit zum Waafen. Beginn ist um 18 Uhr, eine Reservierung unter 09221/2531 wird empfohlen. red