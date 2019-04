Kulmbach vor 16 Stunden

Freizeit

Beim "Petz" wird gesungen

Am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr findet in der Traditionsgaststätte "Petz" in der Langgasse ein weiteres Wirtshaussingen mit Jürgen Treppner (Gitarre) und Klaus Albrecht (Akkordeon) statt. red