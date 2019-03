Beim Parken krachte es

In der Kolpingstraße blieb ein 38-jähriger Kraftfahrer beim Rangieren aus einer Parklücke mit der Anhängerkupplung seines VW Crafter an der Stoßstange eines geparkten Opel Meriva hängen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Auf dem Salinenparkplatz stieß ein Autofahrer beim rückwärts Ausparken mit seinem Mercedes gegen einen geparkten VW. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, der grob geschätzt etwa 1200 Euro beträgt. pol