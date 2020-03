Beim Obst- und Gartenbauverein Scheuerfeld ging es informativ und gesellig zu

Bei der gut besuchten Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Scheuerfeld ließ Vorsitzender Winfried Wölfert in seinem umfangreichen Rechenschaftsbericht zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren. So erwähnte er die Fachvorträge mit den Themen Schnecken im Garten, alte Rosen und Kübelpflanzen. Mit der Wanderung zu den Hofmannsteichen, der Mehrtagesfahrt in die Hohen Tauern, der Tagesfahrt in den Steigerwald und der Grenzlandwanderung am 3. Oktober kam die Geselligkeit nicht zu kurz. Ein Höhepunkt war die Adventsfeier des Obst- und Gartenbauvereins in der Turnhalle des TSV Scheuerfeld. Das hervorragende Programm kam bei den Besuchern sehr gut an, so dass sogar Zugaben erfolgten.

Die Kindergruppe "Sonnenkids" traf sich zum Frühjahrsbasteln, backte Osterbrot und topfte mit Begeisterung Tomatenpflanzen ein, die mit nach Hause genommen werden konnten. Eine Kräuterwanderung mit den Eltern unter fachkundiger Leitung sowie der Bau eines Vogelfutterhauses rundeten die Aktivitäten der Kindergruppe ab. Herzlich dankte der Vorsitzende allen Helfern für die geleistete Arbeit. Ohne ihre Mithilfe wäre die eine oder andere Veranstaltung nicht möglich gewesen, sagte er.

In seinem Ausblick auf die Neuwahl des Vorstands im Jahr 2022 betonte der Vorsitzende, dass die Vereinsleitung verjüngt werden müsse. Wölfert appellierte an alle jüngeren Mitglieder, sich einzubringen, um die Arbeit des Vereins fortführen zu können.

Ein Grußwort im Namen des Kreisverbandes Coburg für Gartenbau und Landespflege sprach dessen Zweiter Vorsitzender Reiner Brückner. Er lobte die gute Arbeit des Vereins, insbesondere die Jugendarbeit. Er hob ferner die Bedeutung der Vereine und des Ehrenamtes für die Gesellschaft hervor.

Ehrungen wurden für langjährige Mitgliedschaft beim Obst- und Gartenbauverein Scheuerfeld ausgesprochen: Mit der Ehrennadel in Silber wurden für 25 Jahre Günther Bätz, Heidi Bätz, Roland Eibl und Winfried Nawroth ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre erhielten Gisela Kräußlich und Brunhilde Schott.

In seiner Vorschau auf 2020 informierte der Vereinsvorsitzende über zahlreiche Aktivitäten, insbesondere über die Kinderaktionen am 4. April (Anlegen einer Benjeshecke, gemeinsam mit den Eltern), am 1. August ("Wir entdecken den Lebensraum der Fledermäuse"), am 12. Dezember ("Wir filzen Sterne und basteln Tannenbäume"). Ferner finden in diesem Jahr mehrere Ausflüge statt. red