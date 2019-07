Beim Maler riecht es nach Marihuana

Als am Donnerstagabend Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth bei einem Kleintransporter mit Nürnberger Zulassung am Autobahnparkplatz Sophienberg eine Kontrolle durchführten, roch es bereits beim Türenöffnen nach Marihuana. Der 23-jährige Maler aus Mittelfranken beteuerte, nichts dabei zu haben. Als dann jedoch sein Rucksack geöffnet wurde, wurde in einer Druckverschlusstüte eine geringe Menge Marihuana gefunden und sichergestellt. Der junge Mann erhält nun eine Anzeige wegen des Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. pol