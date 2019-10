Beim Malen zu sich selbst finden

Entspannt zeichnen und malen mit den drei Grundfarben in Aquarelltechnik kann man im Rahmen der Themenwoche "FrauSein" am Dienstag, 15. Oktober, im Generationenzentrum. Beim Betrachten und genauem Hinschauen versuchen die Teilnehmerinnen, bei sich und ihrer Wahrnehmung anzukommen und diese Zeit im Hier und Jetzt mit ihrem Tun zu verbringen. Hierfür suchen sie sich ihr "Modell" (Blumen und Blüten) selbst. Eine Anmeldung wird bis Montag, 7. Oktober, erbeten im Generationenzentrum in der Erlanger Straße 16, Telefon 09132/734–170, www.herzogenaurach.feripro.de, E-Mail: generationen.zentrum@herzogenaurach.de. red