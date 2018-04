Beim Linksabbiegen nicht aufgepasst

Beim Verlassen der Bundesautobahn A 3 und Linksabbiegen auf die Staatsstraße 2261 übersah am Montagfrüh ein 57-jähriger Autofahrer einen vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Mercedes-Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. pol