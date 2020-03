Beim Linksabbiegen hat es gekracht

Beim Linksabbiegen vom Heinrichsdamm in die Franz-Ludwig-Straße missachtete am Montagmorgen eine BMW-Fahrerin die Vorfahrt eines VW-Fahrers. Bei dem Unfall entstand Gesamtsachschaden von etwa 7000 Euro. Ein junger Mann wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, wurde in der Schildstraße ein schwarzer Mazda am Heck angefahren. Obwohl der unbekannte Verursacher Sachschaden von etwa 800 Euro angerichtet hatte, flüchtete dieser unerkannt von der Unfallstelle. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Ladendiebe geflüchtet, dann geschnappt Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Innenstadt informiert. Noch bevor die Polizeistreifen dort eintrafen, konnten die beiden Langfinger, die Sportbekleidung für 200 Euro gestohlen hatten, zunächst flüchten. Sie wurden aber kurze Zeit später aufgegriffen und hatten das Diebesgut noch bei sich. Dieb langt im Gerätehaus zu Am Faschingsdienstag wurde aus dem Gerätehaus der Feuerwehr in der Pfeuferstraße ein darin abgelegter Geldbeutel mit einem geringen zweistelligen Bargeldbetrag und verschiedenen Ausweispapieren gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Handy wechselt den Besitzer Am Montagabend zwischen 18.45 und 20 Uhr wurde aus einer Spielhalle in der Luitpoldstraße ein auf dem Tresen unbeaufsichtigt abgelegtes Handy gestohlen. Das weiße Smartphone der Marke Samsung Galaxy S 6 in einer braunen Hülle hat einen Wert von etwa 100 Euro. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0951/9129-210 um Täterhinweise. pol