Beim Linksabbiegen hat es gekracht

Beim Linksabbiegen von der Memmelsdorfer Straße auf die Brennerstraße hat am Mittwochnachmittag kurz vor 15.30 Uhr eine Opel-Fahrerin die Vorfahrt einer Mitsubishi-Fahrerin missachtet. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Gesamtsachschaden von etwa 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeuge notierte das Kennzeichen Auf einem Supermarktparkplatz in der Starkenfeldstraße wurde am Donnerstag gegen 7.20 Uhr die Heckstoßstange eines dort geparkten schwarzen Mercedes S 600 angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, obwohl er Sachschaden von etwa 4000 Euro angerichtet hatte. Allerdings wurde von einem aufmerksamen Zeugen das Kennzeichen notiert, weshalb es der Polizei wohl schnell gelingen wird, den Verantwortlichen schnell zu ermitteln. Unbekannte zerkratzen geparkten Toyota In der Kleberstraße haben Unbekannte zwischen dem 9. und 12. Februar an einem grauen Toyota alle Türen zerkratzt, so dass dem Fahrzeughalter Sachschaden von etwa 1500 Euro entstand.